Gedrängelsteuer und Schadstoffe

Am Anfang stand die „Trängelskat“, auf Deutsch: Gedrängelsteuer. Mit dieser kassiert die schwedische Hauptstadt Stockholm seit 2006 eine City-Maut von ihren Bewohnern. Seither wurde diese europaweit zur Modeerscheinung.

Die Entstehung in Schweden ist insofern interessant, da sich die Politik dagegen aussprach, in einer Volksbefragung allerdings überstimmt wurde. Gegen den Willen der Regierenden wurde die Steuer eingeführt und werden die Verkehrsmassen damit gelenkt – an Hauptzeiten ist es teurer, in Nebenzeiten billiger. Stockholm hat einen Vorteil: Die City ist eine Insel und nur über Brücken erreichbar, damit fällt die Kontrolle leicht.

Alle internationalen Vergleiche zeigen, dass eine Art Ring (ob durch Wasser oder durch eine Hauptstraße) notwendig ist, um die Gebühren einzuheben. Auch die 2003 gestartete „Congestion Charge“ in London beschränkt sich auf die „innere Ringstraße“, wo es nicht extrem viele Einfahrten gibt. In der englischen Hauptstadt ging der Verkehr dadurch schlagartig um 15 Prozent zurück. Der Bürgermeister sicherte sich damit seiner Wiederwahl.