Chinesin kam bei Verkehrsunfall im Tennengau ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall in Scheffau im Salzburger Tennengau ist am Donnerstagabend eine 22-jährige Touristin aus China so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus gestorben ist. Das teilte die Polizei am Freitag Nachmittag mit.

Bei dem Unfall waren am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Lammertalstraße drei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.

Bei der Kollision wurden die 22-jährige Chinesin, ein 49-jähriger Tennengauer und eine 58-jährige Flachgauerin verletzt. Die drei Personen wurden nach Salzburg in Spitäler gebracht. Während der Aufräumarbeiten war die Lammertalstraße mehrere Stunden gesperrt.