Frage des Charakters: Wie Österreichs Schulen Krisen bewältigen können

Tatsache ist jedoch: Um die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Österreich ist es nicht gut bestellt, und das auch schon vor der Coronapandemie. Die Zahl der Suizidgedanken, der Suizidversuche und leider auch vollzogenen Selbsttötungen ist in den letzten Jahren signifikant gestiegen.

Noch liegt der Fokus in den Schulen auf Fakten und Leistung.

Werkzeuge

„Persönlichkeitsbildung gibt jungen Menschen Werkzeuge in die Hand, mit denen sie nicht nur Prüfung bestehen, sondern Krisen bewältigen“, macht Haid bewusst. Darüber sei sich auch die Wissenschaft einig.

Was jedoch nicht heißt, dass Charakterstärken wie Mut, Integrität, Respekt oder Dankbarkeit in den Klassenzimmern behandelt werden. Noch immer liegt der Fokus der schulischen Ausbildung in Österreich auf faktischem Wissen und Leistung.