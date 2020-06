Chaos bei kleinem Glücksspiel

In Niederösterreich beeindrucken Ansagen wie jene von Michael Hlobil die Politik nicht. Das Land sagt gerade jetzt den Betreibern von illegalen Spielautomaten den Kampf an. Vor eineinhalb Wochen wurden in Lilienfeld Automaten beschlagnahmt, am vergangenen Freitag schlug die Behörde in Gloggnitz zu.

2006 wurde in Niederösterreich das kleine Glücksspiel (Höchsteinsatz pro Spiel max. 10 Euro) offiziell erlaubt. Seitdem dürfen die einarmigen Banditen aber per Landesgesetz nur unter strengen Auflagen aufgestellt werden. Landesweit werden höchstens 1800 Glücksspielautomaten bewilligt. Erlaubt sind ausnahmslos Automatensalons, die von großen Gesellschaften betrieben werden, mit mindestens 10 und höchstens 50 Maschinen.

Trotzdem gibt es nach wie vor Lokale mit verbotenen Einzel-Automaten. Nach den jüngsten Schätzungen der Finanzpolizei sind aktuell mehr als 120 illegale Spielautomaten in Niederösterreich in Betrieb.