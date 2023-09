19-Jährige stirbt bei Busunfall in Kärnten: Gutachter suchen Ursache

Was war der Auslöser für einen schweren Busunfall auf der Friesacher Bundesstraße (B317) im Ortsgebiet von Micheldorf im Bezirk St. Veit an der Glan am Dienstagfrüh?

Die Beantwortung dieser Frage dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Der Unfalllenker hat am Dienstag noch eine Aussage gemacht, doch diese wird nun mit den Aussagen der anderen Zeugen verglichen und von einem Gutachter überprüft", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser im KURIER-Gespräch.

Wie berichtet, war der Reisebus, der sich von Berlin über Linz am Weg nach Triest befand, in Kärnten verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin starb, eine 25-jährige Deutsche wurde schwer verletzt.