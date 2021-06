Jagdkommando übte Geiselbefreiung auf Donau

Jagdkommandos

Rudolf Weissenbacher

Hubschrauber

Schiff

Weissenbacher

Der Angriff deserfolgte dann in zwei Wellen, erläuterte Kommandant. Zwei wendige kleinepositionierten sich mit Präzisionsschützen. Von zwei Transporthubschraubern wurden Soldaten auf das Oberdeck des fahrenden Schiffes abgeseilt, gleichzeitig brachten zwei Speed-Schlauchboote Einsatzkräfte seitlich an das. Der Gegner wurde erst lokalisiert und dann neutralisiert, erläuterte. Nachdem die Terroristen überwältigt wurden, rückten fünf Soldaten der ABC-Abwehrtruppe aus und entschärften die Bombe.

Derartige Schiffslagen übe man bereits seit Jahren. Die Spezialeinsatzkräfte wurden "wie in einem Konzert zusammengeführt, ich durfte das dirigieren, das hat wunderbar funktioniert", resümierte Jagdkommando-Chef Weissenbacher. Erst am Dienstag wurde ein Gender-Sprachleitfaden des österreichischen Bundesheers präsentiert. Am Tag darauf waren rund 80 Soldaten an der Übung beteiligt - und als einzige Soldatin laut Weissenbacher eine Psychologin in Zivil.

Der Sparkurs im Bundesheer wirke sich nach Angaben des Kommandanten nicht auf das Jagdkommando aus. " Sparmaßnahmen sind bei uns so nicht sichtbar dass es uns einschränken würde", sagte er. "Es ist auch heuer möglich, rund 4,2 Millionen Euro in spezielle Ausrüstung des Jagdkommandos zu investieren", betonte Klug. "Die Österreicher werden sich auch in Zukunft auf ihre Armee verlassen können", sagte der Verteidigungsminister.