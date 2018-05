Bundeselternveband: „Zentralmatura ist Experiment an Schülern“

Das Bildungsministerium hatte am Freitag Sofortmaßnahmen für die Kompensationsprüfungen am 5. und 6. Juni angekündigt – ein Rundschreiben an die Schulleiter (darin wird ersucht, die Kandidaten bei der Suche nach Übungsaufgaben zu unterstützen) sowie mehr Aufgaben zur Vorbereitung auf der Internetseite www.srdp.at. Die Seite wurde laut Bildungsministerium am Wochenende bereits stark frequentiert. Sie soll nun noch nachjustiert werden, damit sie übersichtlicher wird. Als Maßnahme hatte das Bildungsministerium auch überlegt, beim Notenschlüssel der schriftlichen Matura nachzubessern, hatte sich dann aber dagegen entschieden. Mit dem Elternverband wurde das aber nicht abgesprochen.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte jedoch eine Evaluierung der Zentralmatura angekündigt. Dies war für dieses Jahr eigentlich noch nicht geplant, wird aber laut Ministerium nun vorgezogen. Der Elternverband begrüßt diese Entscheidung und plädiert dafür, ein Einbringen der Erfahrungen der Eltern zu ermöglichen.