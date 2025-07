Rekord: In jeder zehnten Gemeinde Österreichs regiert eine Frau

Tatsächlich sei es so, dass Frauen „deutlich mehr leisten müssen, um sich parteiintern durchzusetzen“, urteilte unlängst die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle in einem Gespräch mit dem KURIER. Auch bei den Wählern würden sie sich schwerer tun, zu überzeugen. So sei etwa der Anteil von Bürgermeisterinnen vor allem deshalb in Niederösterreich so hoch, weil es dort keine Direktwahl der Gemeindechefs gebe.

Die meisten Amtsinhaberinnen sind – nicht nur in Niederösterreich, sondern bundesweit – von der ÖVP, sie stellt weit mehr als die Hälfte aller Frauen. Dahinter folgt die SPÖ, die in Tirol, in Kärnten und im Burgenland die Mehrheit unter den Bürgermeisterinnen hält. Die FPÖ stellt eine Bürgermeisterin, die KPÖ ebenfalls. Letztere steht der größten von einer Frau regierten Stadt vor: Elke Kahr ist seit 2021 Grazer Stadtchefin. Die jüngste Bürgermeisterin ist Nicole Thaller aus Hofkirchen im Traunkreis. Die ÖVP-Politikerin ist 28 Jahre alt.

Eine Bürgermeisterin aus der SPÖ-Riege ist Michaela Raber, die für die SPÖ im burgenländischen Rauchwart als Gemeindechefin tätig ist – und damit als eine der Vorreiterinnen gilt. Als sie 2011 erstmals kandidierte, gab es im Südburgenland keine einzige Frau in dieser Position.