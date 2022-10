Brutaler Streit um Geldschulden in Innsbruck

In Innsbruck ist am Samstagmittag ein Streit zwischen zwei Männern brutal eskaliert. Ein 44-Jähriger schoss dabei seinem 35-jährigen Kontrahenten mit einer "Pfefferpistole" zweimal ins Gesicht und ging dann mit einem Messer auf sein Opfer los, teilte die Polizei am Abend mit.

Die beiden Österreicher waren gegen 13.00 Uhr in einer Innsbrucker Wohnung zunächst verbal aneinandergeraten. Der 35-Jährige wurde in der Folge unter anderem erheblich an der linken Hand und am linken Oberschenkel verletzt. Er musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden, so die Polizei. Der 44-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum überstellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren Geldschulden des 35-Jährigen Grund für die Auseinandersetzung, die Erhebungen der Kriminalpolizei dauerten an.