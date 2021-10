Brüderpaar drohte mit Anschlägen auf Polizeiinspektionen

Ein Brüderpaar drohte in der Nacht zum Samstag mit Anschlägen auf die Polizeiinspektionen Judenburg und Knittelfeld (Bezirk Murtal). Beamte hatten die Männer, 23 und 28 Jahre, zuvor in einem Lokal in Judenburg festgenommen, weil gegen sie eine Azeige wegen Körperverletzung vorlag.

Dabei wurden die Iraker jedoch laut Polizei so aggressiv, das die beiden Beamten Kollegen zur Unterstützung anforderten und Pfefferspray verwenden mussten. Bei der Einvernahme auf der Polizeinspektion Knittelfeld drohten die Verdächtigen den Beamten, sie würde sie umbringen - und das mittels Bombenanschlägen. Sie wurden vorrübergehend festgenommen und angezeigt. Die Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.