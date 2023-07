Brandstiftung vermutet: Leerstehendes Haus in Vorarlberg in Flammen

In Lustenau (Bezirk Dornbirn) ist am frühen Samstagnachmittag ein leer stehendes Einfamilienhaus in Vollbrand geraten. Bei dem Großeinsatz, an dem rund 80 Feuerwehrleute beteiligt waren, wurden drei Einsatzkräfte mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Der Brand wurde zwar rasch unter Kontrolle gebracht, trotzdem musste das Haus abgerissen werden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wird eine Brandstiftung vermutet.