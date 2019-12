Brand in Wohnheim in Mittersill: 23 Personen evakuiert

In einem Heim für betreutes Wohnen ist in der Nacht auf Samstag in Mittersill im Pinzgau ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden alle 23 Bewohner evakuiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoß bereits in Vollbrand. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.

Eine Bewohnerin verständigte gegen 1.30 Uhr den Feuerwehrnotruf und meldete einen Zimmerbrand in der Nachbarwohnung. "Der Einsatz ist in der letzten Minute glimpflich ausgegangen", sagte Roland Rauchenbacher, Einsatzleiter und Ortsfeuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mittersill, Samstagfrüh. Die Einsatzkräfte entdeckten eine Frau im stark verrauchten Gang und brachten sie ins Freie. Sie war zuvor aus der Wohnung geflüchtet, in der das Feuer ausgebrochen war.

Flucht über Gang nicht möglich

Da die Tür der Brandwohnung durch die Flammen zerstört wurde, war das gesamte Geschoß bereits stark verraucht und eine Flucht über den Gang nicht mehr möglich. Die Einsatzkräfte versuchten mittels Atemschutztrupps den Brand einzudämmen und begannen parallel dazu mit der Evakuierung aller Bewohner des zweiten Obergeschoßes über die Balkone mit einer Dreh- und einer Strickleiter.

Die Wohnungstüren mussten gewaltsam aufgebrochen werden, da jeder Mieter seinen eigenen Schüssel hat und die Bewohner geschlafen und den Brand großteils nicht mitbekommen hätten. "Bei den Mietern handelte es sich großteils um ältere Menschen, die in der Nacht ihr Hörgerät nicht drinnen hatten und daher nichts vom Brand mitbekommen haben", so Rauchenbacher. Bewohner der anderen Stockwerke wurden teilweise mit Atemschutz und Fluchtmasken über den Gang ins Freie gebracht.

Es waren die Freiwilligen Feuerwehren von Mittersill, Stuhlfelden sowie Zell am See mit insgesamt knapp 60 Mann und zehn Atemschutztrupps im Einsatz. Im angrenzenden Seniorenheim wurde vom Roten Kreuz ein Erstversorgungsraum eingerichtet. Am Gebäude entstand schwerer Sachschaden.