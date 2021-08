Brand in Feuerwehrgebäude in Saalbach-Hinterglemm

Ausgerechnet in Feuerwehrzeugstätte in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Eine Anrainerin beobachtete, wie Rauch beim Dach ausströmte und alarmierte die Einsatzkräfte. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei rasch löschen.

Die Untersuchung des Brandsachverständigen hat ergeben, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund von Flämmarbeiten einer Dachdeckerfirma ausgebrochen war.