Ein Toter und eine Verletzte bei Bränden in Wohnung und Haus

Die Heizsaison beginnt und damit steigt auch die Gefahr von Wohnungsbränden. In der Nacht auf Mittwoch beziehungsweise am frühen Mittwochmorgen sorgten je ein Wohnungs- und ein Hausbrand für Einsätze der Feuerwehren in Niederösterreich und der Steiermark.

Tragisch endete der Brand in einer Wohnung in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden), ein Mann kam ums Leben.