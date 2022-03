Bosnier terrorisierte Ex-Lebensgefährtin und deren Familie - Haft

Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin unter Drohungen zur Unterzeichnung eines Vertrages genötigt und 10.000 Euro verlangt sowie in der Folge Bekannte und Verwandte der Frau bedroht haben soll, wurde ein 43-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz am Donnerstag festgenommen. Wie die oö. Polizei berichtete, wurde wegen der steigenden Aggressions- und Gewaltbereitschaft des Mannes ein Haftbefehl gegen ihn erwirkt.

Im Herbst 2021 habe er, so die Polizei, seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 30-jährige Rumänin, unter Drohungen und Anwendung von Gewalt zur Unterzeichnung eines von ihm aufgesetzten Vertrages genötigt. Zudem habe er von ihr 10.000 Euro für aus seiner Sicht in der Partnerschaft entstandene Kosten verlangt. Da die Frau kurz darauf Österreich verließ, begann er deren Familie zu bedrohen - unter anderem indem er deren Mutter erpresste und sie und den Bruder der Rumänin mit dem Umbringen bedrohte. Wegen seiner zunehmenden Gewaltbereitschaft wurde er schließlich am 17. März gegen 16.00 Uhr festgenommen. Bei der ebenfalls angeordneten Hausdurchsuchung fand die Polizei eine verbotene Waffe und stellte diese sicher. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wurde am Freitag in die Justizanstalt Linz eingeliefert.