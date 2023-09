Bordell sucht "Mädchentester": Grazer Bürgermeisterin erstattet Anzeige

"Wir stellen ein!! 'Mädchentester' - jetzt bewerben", steht in großen Buchstaben auf einem Plakat des Grazer Nightclubs "Maximus", daneben sieht man einen nackten Superhelden. Die großflächige Anzeige hängt an der Mauer des Bordells am Schönaugürtel. Der Schriftzug ist mittlerweile nicht mehr gut zu lesen, da er mit schwarzer Farbe verschmiert wurde.

Das "Jobangebot" hat nicht nur die Bevölkerung von Graz in Aufruhr versetzt und auf Social Media hohe Wellen geschlagen. Am heutigen Montag schaltete sich nun auch Bürgermeisterin Elke Kahr ein. „Wir haben in der Steiermark ja dankenswerter Weise ein Gesetz, das Werbung für Bordelle verbietet“, so die Bürgermeisterin.