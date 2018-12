Bombendrohung gegen Spital: Polizei durchsucht Gebäude

Bombenalarm gab es Donnerstagnachmittag in der Obersteiermark: Im Spital in Mürzzuschlag könnte ein Sprengkörper deponiert sein. Das kündigte zumindest eine Anruferin an, die sich in der Telefonzentrale des Landeskrankenhauses meldete und behauptete, im Gebäude eine Bombe versteckt zu haben.

Die Polizei rückte mit Suchteams und Sprengstoffhunden aus. Betroffen waren davon 200 Menschen, Patienten wie Spitalsmitarbeiter. Ob eine Evakuierung des Gebäudes notwendig sein wird, stand am späten Nachmittag noch nicht fest.