Böser Zahlencode: Strafe für "1312" auf Schild im Garten

Wer seine Abneigung gegen die Exekutive öffentlich kundtut, kann zur Kasse gebeten werden – selbst wenn die Kritik mittels Zahlencode verschlüsselt ist. Kriminalisten in Oberösterreich ließen sich Anfang August nämlich nicht in die Irre führen und decodierten die Zahlenkombination 1312 als den oft genutzten Spruch „All Cops Are Bastards“, wörtlich zu Deutsch „Alle Polizisten sind Bastarde.“

Geschrieben stand der böse Zahlencode auf einem Schild im Garten eines Oberösterreichers in Ried im Innkreis. Eine Nachbarin hatte der Polizei zuvor ihren Verdacht gesteckt, dass der Mann in seinem Haus Marihuanapflanzen züchte, woraufhin die Beamten das Haus durchsuchten. Tatsächlich fanden sich bei der Razzia Cannabispflanzen, die der Mann laut eigenen Angaben aber nur zur Schmerzlinderung benutze. Sichergestellt wurden die Pflänzchen trotzdem, was den Oberösterreicher auf die Palme brachte. Prompt stellte er in seinem Garten eben jenes Schild auf, auf dem beidseitig „1312“ zu lesen stand.