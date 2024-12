Böller explodierte: 13-Jähriger schwer verletzt

Ein 13-jähriger Bub aus dem Bezirk Villach-Land ist am Silvestertag durch einen selbst gebastelten Böller schwer an der Hand verletzt worden.

Er hatte gegen sieben Uhr einen Knallkörper der (ab 16 Jahren erlaubten) Kategorie F2 auseinandergebrochen und das Schwarzpulver in eine Kunststoffdose mit Zündschnur gefüllt. Als der Bub die Lunte anzünden wollte, zündete jedoch das Pulver durch und es kam zur Explosion, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 13-Jährige musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Fremdverschulden wurde nicht festgestellt werden, so die Polizei.