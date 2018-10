Boden mit Blei verseucht: 70 Bewohner betroffen

In der Ortschaft Schrems in der Gemeinde Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) hat die steirische Umweltabteilung eine starke Verunreinigung mit Schwermetallen festgestellt. Vor allem die Bleikonzentration sei sehr hoch, hieß es am Freitagabend in einer Aussendung des Landes. Betroffen sind rund 15.000 Quadratmeter Fläche. Die Einwohner wurden am Freitag informiert.

Die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Laut dieser Expertise würde der Verzehr der untersuchten Pflanzenproben ein gesundheitliches Risiko darstellen. Die 70 Bewohner sollen vorerst kein selbst gezogenes Gemüse essen. Auch Wasser aus den Hausbrunnen soll nicht konsumiert werden. Zur Erhebung etwaiger gesundheitlicher Belastungen werden Amtsärzte zur Verfügung stehen.

Feucht wischen

Hans-Peter Hutter, Experte bei Risikoabschätzungen und Forschungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen, von der Medizinischen Universität Wien rät außerdem, nun häufiger feucht aufzuwischen, damit sich kein Staub von außen ablagert. Dieser könne sonst insbesondere von Kindern, die am Boden krabbeln und häufig ihre Hände in den Mund nehmen, aufgenommen werden.

Was die Konsequenzen der Bleiaufnahme sind, hängt laut Hutter davon ab, wie stark die Bleikonzentration ist und wie viel davon über welchen Zeitraum aufgenommen wurde. Es hänge auch davon ab, was und wie viel davon gegessen wurde. Durch Blattsalat beispielsweise könne mehr Blei aufgenommen worden sein als durch Obst. Die Blutdaten der Betroffenen könnten mit Referenzdaten von der nicht-belasteten Bevölkerung verglichen werden, um abzuschätzen, was die Folgen sind.