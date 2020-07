Blutnotstand wegen Fußball

In der Wiener Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße geht es derzeit wirklich gemächlich zu, der Warteraum ist leer. "Ich hab dickes Blut und möchte es mit der Abnahme verdünnen", sagt der Geschäftsmann Naser Kandah, einer der wenigen Anwesenden. Seit 1988 war er nicht mehr hier. Dass er ausgerechnet am gestrigen Montag spenden war, hat vor allem mit seiner Tochter zu tun: "Sie wollte eigentlich mit mir gehen, hat aber derzeit die Kinder zu Hause."

"Das wäre doch gar kein Problem, wir haben eine Spielecke", meint Ursula Kreil, die Leiterin der Zentrale. "Nächstes Mal soll sie die Kinder mitnehmen und wir passen auf diese auf, während ihr das Blut abgenommen wird." Denn derzeit zähle jede Konserve doppelt.

Der Verbrauch in Österreich ist hoch. Etwa alle 80 Sekunden wird eine Blutkonserve benötigt, insgesamt fast 400.000 pro Jahr. Dabei gibt es ein Ost-West-Gefälle. Während landesweit 2,8 Prozent der Bevölkerung ihren Lebenssaft spenden, sind es im Großraum Wien gerade einmal 1,4 Prozent. Dabei gibt es in und um die Bundeshauptstadt die meisten Spitäler.