Eine Ausbreitung der Krankheit, die durch Stechmücken übertragen wird, in den kommenden Wochen ist zu befürchten. Für Menschen besteht keine Infektionsgefahr, weder über den Kontakt mit erkrankten Tieren noch über Milchprodukte oder Fleisch. In ganz Österreich gelten nunmehr Einschränkungen beim Handel mit den betroffenen Tierarten.

Bei einem Rind in Vorarlberg und zwei Rindern in der Steiermark wurden die ersten Fälle der Blauzungenkrankheit in Österreich seit 2016 bestätigt. Es handelt sich um eine schwere Viruserkrankung , die unter anderem Schafe, Rinder, Ziegen und wiederkäuende Wildtiere wie Hirsche, Rehe oder Steinböcke befällt.

Blauzungenkrankheit ist derzeit in Europa weit verbreitet

Die Blauzungenkrankheit ist derzeit in weiten Teilen Europas verbreitet - unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. In den vergangenen Wochen war in ganz Europa eine rasante Zunahme der Ausbrüche zu verzeichnen. Auch in den Grenzregionen zu Österreich wurden bereits Fälle verzeichnet.

In Vorarlberg wurde nun ein Fall des aggressiven Serotyps 3 bestätigt. Er führt vor allem bei Schafen zu schweren Erkrankungen und einer hohen Zahl an Todesfällen. Auch Rinder zeigen bei dieser Virusvariante deutliche Symptome und einen starken Rückgang der Milchleistung. Erkrankte Tiere zeigen unter anderem Fieber und Schwellungen am Kopf und im Maul, die bis zum Tod des Tieres führen können.

Auch in der Steiermark sind Fälle bekannt

Bei den zwei Fällen in der Steiermark handelt es sich um den Serotyp 4, der bisher zu deutlich geringeren Krankheitssymptomen führt.