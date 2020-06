Blauer Brief ans Krankenbett

Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und nicht arbeiten kann, sollte dies auch nicht tun, um seine Gesundheit nicht zu gefährden. Allerdings ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber unverzüglich seine Arbeitsverhinderung (= Krankenstand) mitzuteilen. In den meisten Fällen reiche ein Anruf in der Firma am besten zu Arbeitsbeginn oder noch davor aus, rät die Arbeiterkammer. Anschließend sollte man unverzüglich einen Arzt aufsuchen und sich krankschreiben lassen.

Vor dem Verlust des Arbeitsplatzes geschützt sind Arbeitnehmer allerdings nicht. Laut Arbeiterkammer gehen deshalb zahlreiche Arbeitnehmer auch krank in die Firma. Laut Studie sind deswegen schon neun von zehn Personen einmal krank in der Arbeit erschienen.

Der Arbeitgeber erspart sich durch die Kündigung im Krankenstand aber nichts, da er den Krankenstand bezahlen muss. In der Praxis wird den Arbeitnehmern deshalb sehr oft eine einvernehmliche Lösung angeboten.