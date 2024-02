Black-History-Month: „Schwarze sind Teil der österreichischen Gesellschaft“

„Schwarze Geschichte ist österreichische Geschichte“, sagt die Afro-Österreicherin Beverly Mtui. Als Chefredakteurin der Plattform Freshvibes, die sich insbesondere dem Austausch innerhalb der Schwarzen Community in Österreich widmet, war sie eine der treibenden Kräfte hinter dem Black-History-Month (Monat der Schwarzen Geschichte), in dessen Rahmen weltweit Geschichten und Errungenschaften von Schwarzen Menschen Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Obwohl der Black-History-Month seit mehr als zwei Jahrzehnten auch in Österreich begangen wird, hat er sich immer noch nicht richtig etabliert. Wie nötig das wäre, zeigt eine aktuelle Studie der EU-Grundrechteagentur FRA, die in 13 EU-Ländern durchgeführt wurde und bei der Österreich an der negativen Spitze ist. Von den hier Befragten gaben 67 Prozent an, im letzten Jahr rassistisch diskriminiert worden zu sein. Zum Vergleich: In Portugal waren es 27 Prozent.

Neben der Hautfarbe werden als weitere Diskriminierungsgründe Migrationshintergrund sowie Religion genannt. Besonders bei der Arbeitssuche, beim Wohnen und im Gesundheitsbereich gaben die Befragten an, benachteiligt worden zu sein.

Dabei sind es vor allem junge Frauen, Menschen mit Hochschulbildung sowie Menschen, deren Religion an der Kleidung ersichtlich ist, die rassistisch motivierten Belästigungen ausgesetzt sind. „Das zeigt, dass Diskriminierung auf vielen Ebenen stattfindet“, sagt Mtui. „Das Traurige ist, dass diese Vorfälle selten gemeldet werden.“