Bis zu einer Million Euro Schaden: Stadt-Mitarbeiter angezeigt

Angefangen haben die Missstände laut E-Mail des Aufdeckers am 01.03.2018. Hier soll per Erlass von Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz( SPÖ) eine Umstrukturierung einer Dienststelle vorgenommen, die Belegschaft halbiert und in zwei weitere Gruppen aufgeteilt worden sein. Und hier sollen auch die Probleme angefangen haben. Es wird von einer katastrophalen Performance „eines Beraters“ gesprochen.

Dieser soll laut Kärntner Monat seitens der Bürgermeisterin auch mit einem Beratervertrag ausgestattet worden sein. Nachträglich soll auch bekannt geworden sein, dass es fingierte Honorarabrechnungen gegeben haben soll.

Dennoch bleibt der Hinweisgeber bezüglich der tatsächlichen Schadenssumme recht unkonkret. Ob der Hinweisgeber durch diese vage Bezifferung den Verdacht von sich lenken wollte oder es einfach nicht genauer wusste, bleibt vorerst unklar. Jedoch steht er weiter im Kontakt mit den Behörden.