Bis 25 Grad: Sonne und warme Temperaturen in der kommenden Woche

Nach einem kleinen Kälteeinbruch wird das Wetter in der kommenden Woche wieder ruhiger. Auch die Temperaturen steigen wieder an, prognostizierten die Meteorologen der Geosphere Austria am Donnerstag in einer Aussendung. Diese steigen sogar auf bis zu 25 Grad. Allerdings können die Frühtemperaturen noch im Minusbereich sein. Hoher Luftdruck ist am Freitag für den Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit überwiegt in allen Landesteilen sonniges und trockenes Wetter. Die meiste Zeit scheint die Sonne sogar von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Einzelne Schleierwolken in hohen Schichten stören den Sonnenschein nicht. Der Wind aus West bis Nordwest weht schwach bis mäßig, im Bereich der niederösterreichischen Kalkalpen auch lebhaft. Die Frühtemperaturen erreichen minus ein bis plus neun Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen 15 bis 23 Grad.

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Am Samstag bis zu 25 Grad Das sonnige Hochdruckwetter setzt sich am Samstag im Ostalpenraum weiter fort. Die meiste Zeit scheint die Sonne bis zum Abend sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Nur vereinzelt können dünne hohe Schleierwolken durchziehen. Der Wind weht in Ober- und Niederösterreich sowie auch in Wien und im Burgenland mäßig bis lebhaft, sonst nur schwach aus westlichen Richtungen. In der Früh erreichen die Temperaturen ein bis neun Grad, tagsüber gibt es einen Temperaturanstieg auf 17 bis 25 Grad.

Im Westen und Süden scheint am Sonntag wieder oft die Sonne, in diesen Regionen zieren nur wenige und harmlose Wolken den Himmel. Im übrigen Österreich wechseln Wolken und Sonne einander ab. Einzelne, isolierte Regenschauer sind nicht ganz ausgeschlossen, vielerorts bleibt es aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und neun Grad, die Nachmittagstemperaturen von Nord nach Süd zwischen zwölf und 24 Grad. Gewittrige Schauer am Montag Auch wenn sich ein paar Wolken bemerkbar machen, so ist es am Montag doch recht sonnig. Am Nachmittag bilden sich besonders über den Bergen Quellwolken und nachfolgend können vor allem im Großraum Osttirol einzelne, teils gewittrige Regenschauer niedergehen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tiefsttemperaturen betragen minus drei bis plus sieben Grad, leicht frostig ist es besonders im Mühl- und Waldviertel sowie inneralpin. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen zwölf bis 22 Grad.