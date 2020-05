Bildungsreport: Einstieg statt Ausstieg

Verkäuferin oder Kosmetikerin? Marion hält nicht viel von klassischen Frauenberufen. Ihre Mutter gab ihr daher das Verzeichnis aller 250 Lehrberufe und meinte, sie solle sich einfach etwas aussuchen: "Ich möchte Waffenmechanikerin werden", sagt die 15-Jährige entschlossen. Auch schießen möchte sie lernen. Warum? "Ich habe schon einige Kampfsportarten ausprobiert", erzählt das Mädchen.



Den Lehrberuf Waffenmechaniker/in gibt es tatsächlich, er wird aber nur in der Fachberufsschule Ferlach in Kärnten angeboten. Relativ gute Jobaussichten gibt es nur für höher qualifizierte Spezialisten, heißt es im AMS-Prospekt, gerade einmal fünf (männliche) Lehrlinge gibt es aktuell. Marion überlegt daher, doch einen anderen Berufsweg einzuschlagen. "Vielleicht dann doch lieber Friseurin", sagt sie kleinlaut.



Für Vedran Kurtovic ist die Unentschlossenheit der Jugendlichen bezüglich ihrer eigenen Zukunft täglich Brot. "Vielleicht wird aus ihr doch noch eine Pazifistin", kommentiert er Marions Waffenfantasien trocken. Kurtovic kommt im Rahmen des Jugendcoaching-Projekts Cmon 14 (sprich: Come on 14) jede Woche in die Polytechnische Fachschule in Wien 22, um die Jugendlichen auf den Übergang von der Schule in den Beruf vorzubereiten. Ein Übergang, der aus vielen Gründen längst nicht mehr reibungslos funktioniert und zu alarmierenden Ergebnissen führt: Gut 10.000 Jugendliche, die meisten davon in Wien, machen nach der Pflichtschule keine weitere schulische oder berufliche Ausbildung. Sie kippen quasi aus dem System, landen auf der Straße oder werden im besten Fall zu Hilfsarbeiterjobs herangezogen.