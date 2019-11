Bezirk Oberpullendorf: Fernwärme-Heizwerk in Brand

In einem Fernwärme-Heizwerk in der burgenländischen Gemeinde Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist in der Nacht auf heute, Samstag, ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland sind sieben Feuerwehren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Erste Anrufe seien gegen 3.42 Uhr in der LSZ eingegangen, sagte ein Sprecher. Den Angaben zufolge stand das Gebäude in Vollbrand. Feuerwehren aus Oberpullendorf, Ober- und Unterloisdorf sowie aus Mannersdorf, Steinberg, Rattersdorf und Liebing waren zur Brandbekämpfung ausgerückt. An die Fernwärme Oberloisdorf, die seit 1997 besteht, sind rund 130 Gebäude (Stand zur Jubiläumsfeier 2017, Anm.) angeschlossen.