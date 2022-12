Beziehungsstreite eskalierten: Polizeieinsätze in Kärnten

In Kärnten musste die Polizei in der Nacht auf Samstag zweimal wegen aus dem Ruder gelaufenen Beziehungsstreitigkeiten ausrücken. In Villach verletzten einander ein 38-Jähriger und seine 31-jährige Partnerin gegenseitig. Im Bezirk Spittal an der Drau verletzte ein 46-Jähriger seine 43-jährige Partnerin im Zuge eines Streits durch einen Stoß gegen ein geparktes Auto. Bei beiden Vorfällen war Alkohol im Spiel.

Bei dem Streit in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Villach war ein zunächst verbal geführter Streit eskaliert. Der Mann versuchte seine Partnerin durch einen Würgegriff am Verlassen der Wohnung zu hindern. Sie biss ihn daraufhin mehrmals in den Arm.

Alkoholisiert

Beide geben gegenüber der Polizei an, dass es in der Beziehung immer wieder zu Streitigkeiten und gegenseitigen Körperverletzungen kam. Beide Personen waren zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert, sie wurden wegen Körperverletzung angezeigt. Gegen den Mann wurde außerdem ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.

Bei dem anderen Vorfall im Bezirk Spittal an der Drau stieß ein stark alkoholisierter Mann seine Partnerin gegen ein geparktes Auto. Bei dem dadurch verursachten Sturz zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades am linken Arm zu. Gegen den 46-Jährigen wurde ebenfalls ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.