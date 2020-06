Beziehung selbst am Tag der Liebe nicht zu kitten

Da hocken sie nun beim KURIER-Lokalaugenschein in der Blüte ihres Lebens (Galapagos-Schildkröten können bis zu 250 Jahre alt werden). Poldi bewohnt das linke Gebäude mit Freigehege, Bibi das rechte. Eine Mauer trennt sie. Poldi signalisiert Interesse an seiner "Ex", die lässt ihn abblitzen. Für Bibi wurde ein Dummy angefertigt, an dem sie ihre Aggressionen loswerden sollte. Für Poldi eine weitere Attrappe, um seine Begierde zu stillen. Beide erkennen den Betrug.

Poldi lebt weiter im Zeichen der Liebe, isst mit Vorliebe rotes Gemüse. Und Reptilienzoo-Besitzerin Helga Happ spielt standhaft Amor: "Wir versuchen, sie gemeinsam zu füttern. Es gibt allerdings immer wieder Attacken des Weibchens", sagt sie. Happ hofft, dass Frühlingsgefühle für ein Liebes-Comeback sorgen könnten: "Im Frühjahr werden wir einen Teil der Trennmauer durch eine Glasscheibe ersetzen. Vielleicht kommen sie sich ja dann wieder langsam näher."