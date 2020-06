Bettler unter Generalverdacht

Medien berichten aber darüber. Marion Thuswald von der Bettellobby Wien hat dann immer ein Aha-Erlebnis. "Wir recherchieren die Berichte nach. Es fehlen immer die Beweise." Thuswald meint, der Begriff sei so inflationär, weil er vielen entgegenkomme. "Bettler sind präsent. Sie stellen uns vor die Frage: Gebe ich oder gebe ich nicht?" Das sei vielleicht lästig, aber nicht kriminell.

Entstanden ist die "Lobby" 2008 als Reaktion gegen die Bettelverbote. Neuerdings bietet man in Wien Rechtsberatungen an. "Man belastet mit Strafen nur Arme", sagt Thuswald. Bettler würden Strafbescheide mit haarsträubenden Begründungen mitbringen. "Wer ,Bitte‘ sagt und die Hand ausstreckt, ist ein aggressiver Bettler." Auch die Caritas lehnt Verbote ab. "Es ändert nichts an der Not der Menschen", sagt Marte-Huainigg. Die "Dramatik der Armut" sei ohnehin gestiegen, ganz ohne Strafbescheide.