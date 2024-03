Betrunkener soll im Pongau mit Skistock zugeschlagen haben: Opfer schwer verletzt

Ein betrunkener, 23-jähriger Niederländer hat am Dienstagabend auf einer Skipiste in Flachau (Pongau) offenbar mit einem Skistock auf einen 26-jährigen Landsmann so heftig eingeschlagen, dass dieser laut Polizei schwer verletzt worden ist. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Alkoholgehalt von 2,56 Promille festgestellt.