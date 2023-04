Betrunkene verursachte in Kärnten Unfall mit Kind im Auto

Eine 41-Jährige aus dem Lungau hat Samstagmittag auf der A10 in Kärnten einen Unfall verursacht. Die Frau, die mit ihrer fünfjährigen Tochter in Richtung Salzburg fuhr, touchierte bei Trebesing im Bezirk Spittal an der Drau einen Leitbaken im Baustellenbereich, wodurch dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde und das Auto eines 29-jährigen Deutschen beschädigte.

Ein Alkotest ergab bei der Frau laut Polizei eine mittelgradige Alkoholisierung.