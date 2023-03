Betrunkene Frau misshandelt: Sechs Männer vor Gericht

Über den Fall war vor der Verhandlung nur wenig an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Anklägerin schilderte, dass das Opfer - eine 45-jährige Frau - eigenen Angaben zufolge schwere Alkoholikerin ist. Sie hatte sich mit ihrem damaligen Partner gestritten, war aus der Wohnung geflohen und suchte stark betrunken nach einem Schlafplatz. Am Bahnhof Dornbirn wurde der Drittangeklagte auf die Frau aufmerksam, sprach sie an und bot ihr einen Schlafplatz beim Erstangeklagten in einem Flüchtlingsheim in Bludenz an.