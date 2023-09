Betrunkene attackierten Polizisten bei Einsätzen in Salzburg

Drei Polizisten sind bei Einsätzen in der Nacht auf Samstag im Bundesland Salzburg durch aggressive Betrunkene zum Teil schwer verletzt worden. In einem Fall attackierte ein Alkolenker einen Beamten mit Faustschlägen gegen den Kopf und stieß den Ellbogen gegen den Kehlkopfbereich. Sein Kollege wurde am Knie verletzt. Im zweiten Fall griff ein Brüderpaar an, berichtete die Polizei.

Flüchtender wollte über Zaun springen

Im Stadtteil Maxglan war eine Streife zu dem betrunkenen Autolenker gerufen worden. Der Mann versuchte vor der Polizei zu Fuß zu flüchten und wollte über einen Zaun springen. Dabei riss er einen Polizisten zu Boden.