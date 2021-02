Betreuung radikaler Straftäter: Mehr Staat statt privat?

Die Wahrnehmungen in den Justizanstalten zur Zusammenarbeit mit Derad sind unterschiedlich. Hinter vorgehaltener Hand fällt das Wort „schwierig“. Die Institution sei zu Beginn als „Wundermittel“ verkauft worden. Doch nicht immer sei nachvollziehbar, mit welchen Methoden gearbeitet werde oder welche Qualifikation vorhanden sei. „Ich zweifle, ob es der richtige Weg ist, einen so wichtigen Bereich an Private auszulagern“, sagt ein Anstaltsleiter.

Vorerst plant das Justizministerium eine Koordinierungsstelle für Extremismus, die die Situation der betroffenen Strafgefangenen überblicken soll. Der erste Schritt weg von privat in Richtung Staat ist in diesem Bereich also bereits gemacht.