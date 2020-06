(Fast) Alle vertrauen der Feuerwehr

Für Christian Korunka, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Uni Wien, sind die gewählten Berufsgruppen an der Spitze wenig überraschend. "Das sind sehr männliche Klischees, es betrifft vor allem die Wunschberufe der kleinen Jungen."

Es sind vor allem Professionen gewählt worden, wo die Betroffenheit hoch und der Wunsch nach Vertrauen schon im Vorfeld ausgeprägt ist: "Es ist besonders emotional, wenn es brennt oder wenn man krank ist. Auch im Flugzeug schaut jeder, ob der Pilot okay ist. Bei all diesen Situationen ist der Vertrauensvorschuss sehr wichtig", erklärt Korunka. "Dazu kommt, dass der Feuerwehrmann schon der Held in jedem Kinderbuch ist." Auch Ärzte oder Krankenschwestern haben von Klein auf ein positiv besetztes Bild – schließlich machen sie die Betroffenen wieder gesund.

Überraschend: Im Vergleich zu anderen Ländern hat auch die österreichische Polizei hervorragende Werte.

Vier von fünf Österreichern vertrauen der heimischen Exekutive – der weltweite Durchschnitt liegt bei lediglich 56 Prozent.

Unter dem Schnitt anderer Länder sind hingegen Lehrer, Fußballer, Journalisten, Soldaten und TV-Moderatoren.