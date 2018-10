Beruf Anwalt: "Stehe Leuten mit schier unlösbaren Problemen bei"

Doch auch in Kanzleien, die sich mit Wirtschaft und großen Konzernen befassen, ist der Leistungsdruck enorm. Ein angehender Anwalt, der unerkannt bleiben möchte, erzählt von finanziellem Druck und langen Arbeitstagen. „Zwölf Stunden sind die Norm, denn man muss am Ende des Monats eine gewisse Anzahl an abrechenbaren Stunden vorweisen können.“ Auch nach der Zeit als Konzipient würde der Kampf ums berufliche Überleben weitergehen. Die Gebühren, die an die Rechtsanwaltskammer bezahlt werden müssen, sind laut dem jungen Mann enorm hoch. Verpflichtende Seminare kosten tausende Euro. „Um in allen Berufsfeldern dem Berufsbild folgend am Laufenden zu bleiben, sind Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden, um über gesetzliche Neuerungen informiert zu sein“, heißt es seitens der Rechtsanwaltskammer. Studien aus den USA und Deutschland zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit an Depressionen oder Alkoholismus zu erkranken, für Juristen überdurchschnittlich hoch ist.

