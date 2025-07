Zwischen Titel Nummer neun und zehn passiert aber noch ganz viel Leben. Der Sportler und Familienvater wird krank. Lymphdrüsenkrebs lautet die Diagnose 2015. Es folgen Monate der Therapien, Bestrahlungen und Behandlungen. „An meinem dunkelsten Tag hab’ ich zu mir gesagt: Ich will den zehnten Titel gewinnen.“ Dieses Ziel vor Augen habe ihn motiviert. 2017 war es tatsächlich so weit. Hengl stieg wieder ins Training und die Wettkämpfe ein – bis zum zehnten Bundesliga-Titel .

The Alpine Seven

Krankheit als Tabu

Dass er nun ins Wasser steigt und insgesamt sieben Seen durchschwimmt, ist auch für ihn ein kleines, großes Wunder. Er macht das nicht nur für sich selbst, sondern vor allem, um auf Menschen mit Erkrankungen aufmerksam zu machen. „Das ist noch immer ein Tabu in unserer Gesellschaft. Menschen, die krank sind, verstecken sich oft“, erklärt Hengl seine Intention. Während er schwimmt, kann gespendet werden, der Reinerlös geht an den Verein „NF Kinder“ (mehr dazu in der Infobox).