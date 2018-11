Berittene Polizei: Es fehlen noch vier Tiere zur Vollbesetzung

Die Posten der zwei Polizeikatzen (sie jagen Mäuse und Ratten im Stall in Wiener Neustadt) sind bereits vergeben, bei den Polizeipferden ist man hingegen noch nicht ganz komplett. Erst zehn von vierzehn Planstellen sind besetzt, heißt es in einer Anfragebeantwortung von Innenminister Herbert Kickl an die SPÖ-Angeordnete Angela Lueger. Am 12. Oktober wurden die zwei versprochenen Pferde der Republik Ungarn an Österreich übergeben. Die weiteren vier werden noch gesucht.

Kickl betonte in der Anfragebeantwortung, was die berittene Einheit alles könne: „Berittene Einheiten haben kriminalitätspräventive Funktionen, werden zur Bekämpfung von Kriminalität eingesetzt und sind für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung von hoher Bedeutung. Neben dem klassischen Streifendienst im bebauten Gebieten und in Parkanlagen sowie in schwer zugänglichen, nicht befahrbaren Geländeabschnitten können Polizeireiter auch bei polizeilichen Großeinsätzen, insbesondere bei Sportgroßveranstaltungen, und zu Suchmaßnahmen nach vermissten und hilflosen Personen sowie nach flüchtigen Straftätern, insbesondere im unwegsamen Gelände, eingesetzt werden. “