Berichte: Mutmaßlicher Drogenpate festgenommen

Heimischen Ermittler ging offenbar ein mutmaßlicher Drogenpate ins Netz: Safet K. dürfte eine schillernde Figur aus der Unterwelt Montenegros sein – das und über die Festnahme in Österreich berichteten am Montag zahlreiche Medien in seiner Heimat. Die Meldung konnte bislang vom österreichischen Bundeskriminalamt nicht verifiziert werden.

Gegen Safet K., der im großen Stil von Drogengeschäften profitiert haben soll, lag laut den Berichten ein internationaler Haftbefehl vor. In seiner Heimat will ihm die Staatsanwaltschaft wegen Geldwäschevorwürfen den Prozess machen. Die Vorwürfe sind massiv: K. soll 7,7 Millionen Euro, die durch Drogengeschäfte in Deutschland lukriert worden sein sollen, reingewaschen haben.