Bergläufer rutscht aus und stürzt in den Tod

Glimpflich endete indes ein anderer Vorfall, den die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag vermeldete: Bereits am 8. Mai hatte eine 36-jährige Radfahrerin aus Schwand im Innkreis angezeigt, dass sie auf einem Waldweg im Bereich Königsaich, Gemeinde Neukirchen an der Enknach, beinahe gegen einen zwischen zwei Bäumen gespannten Draht gefahren wäre. Ermittlungen ergaben, dass dort in 1,70 Metern Höhe ein 1 Millimeter starker und 4 Meter langer Draht gespannt war. Die Polizei forschte einen 47-jährigen Jäger aus. Er gab an, dass er sich durch Biker bei der Jagd gestört fühle. Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.