Das waren 2023 die beliebtesten Babynamen Österreichs

Im Jahr 2023 wurde in Österreich 638 Babys der Name Emilia gegeben, der damit die Liste der beliebtesten Mädchennamen anführt. Auf Platz zwei liegt Marie, ein Name, der seit 2009 immer in den Top Ten der beliebtesten Mädchennamen vertreten ist. Emma, die im vergangenen Jahr noch an der Spitze stand und auch 2019 und 2022 auf Platz eins war, belegte dieses Jahr den dritten Platz. Anna, die sich im Vergleich zu 2022 um einen Platz verbessern konnte, ist seit 1991 in den Top Ten und war zwischen 1996 und 2021 ganze 13 Mal die Nummer eins. Mia sicherte sich Platz fünf, verlor aber einen Rang im Vergleich zum Vorjahr. Weitere beliebte Namen waren Sophia, Valentina, Lena, Lea und Laura.