Bekannter Klimaaktivistin droht Abschiebung nach Deutschland

"Ich finde es unerhört, dass man mir das Recht zum Protest in Österreich abspricht", so Windl gegenüber Heute. "Seit Jahren lebe ich in Österreich und habe meinen Lebensmittelpunkt inklusive Studium hier – es bleibt aber ohnehin abzuwarten inwiefern sich das rechtlich durchsetzen lässt."

Einschüchtern wolle sie sich dadurch aber nicht lassen. "Anstelle der Umsetzung von wirksamen Maßnahmen zur dringend notwendigen Einhaltung der eigens gesteckten Ziele zur Emissionsreduktion werden diejenigen abgestraft, die auf die Verantwortungslosigkeit der Regierenden aufmerksam machen."

Noch am Donnerstag soll ein Termin bei der Fremdenpolizei stattfinden.