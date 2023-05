Bei 4 Events am Wochenende herrscht Staugefahr

Jeweils ab 20 Uhr ist sowohl am Freitag, 2. Juni, als auch Samstag, 3. Juni, der Neue Platz in Klagenfurt Schauplatz der Konzerte. Einheimische sowie erfahrene Klagenfurt-Besucher wissen, dass die Suche nach einem freien Parkplatz rund um den Neuen Markt im Speziellen und in der Altstadt allgemein auch am Freitag und Samstagabend nicht gerade leicht ist. Daher sollten Besucherinnen und Besucher so weit als m√∂glich mit den Bussen der Klagenfurter Stadtwerke anreisen, raten die ARB√Ė-Verkehrsexperten.

Hans Zimmer in der Stadthalle

Hans Zimmer, Komponist und Dirigent, mag ad hoc nicht jedermann ein Begriff sein. Wer einen Hollywood-Blockbuster gesehen hat, hat aber wahrscheinlich schon eine seiner Kompositionen geh√∂rt. Der geb√ľrtige Deutsche hat seine Musik schon zu Filmen wie Rain Main, Tage des Donners, Thelma & Louise, The Rock oder einigen Batman-Filmen beigesteuert.