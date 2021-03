Befremden über Impf-Text von Pfarrer: Erzdiözese schreitet ein

Vom KURIER gefragt, mit welcher Kompetenz er solche medizinischen Behauptungen aufstelle, meinte der Dekan: „Natürlich gebe ich keine ärztlichen Tipps.“ Er habe auch kein Interesse, auf jemand direkt Einfluss zu nehmen, versicherte der Dekan.

Seine „zehn Gebote“ erwecken einen anderen Eindruck. „Man studiert an uns, wie sich der Impfstoff auswirkt“ und „Wir sind also Versuchsobjekte“ heißt es in einer Passage des Textes.

Ohne jegliche Evidenz wird behauptet, es gäbe „schon viele Erfahrungen, dass Leute in unmittelbarem Zusammenhang mit der Impfung krank wurden bis hin zu Todesfällen“.

Erzdiözese schreitet ein

Nach dem Gespräch am Freitagnachmittag nahm Steinwender den Text von der Homepage – auf Anweisung des Generalvikars der Erzdiözese Salzburg, wie der Pfarrer auf der Seite erklärte.

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner erklärte am Freitag in einem Interview mit Kathpress auf die Impfungen angesprochen, dass sich die Bischöfe an die Experten hielten. Er betonte: „Die Impfung ist ein Weg aus der Krise heraus. Wir unterstützen diesen Weg.“