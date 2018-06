Baustellensommer: Das sind die Hotspots in Wien

Weil die Politiker auch im Austria Center tagen werden, wird es im Norden Wiens ebenfalls kaum Baustellen geben. Nur am Spitz in Floridsdorf sind Gleisbauarbeiten geplant. Ab 2. Juli wird dort die Brünner Straße in jeweils eine Fahrtrichtung gesperrt werden.

Eine weitere Großbaustelle wird in der Favoritenstraße zu finden sein. Dort werden rund 600 Meter Wasserleitungsrohre verlegt. In der Wattgasse bedarf es einer ähnlichen Arbeit, die bis 29. Juni durchgeführt wird. Ebenfalls in Ottakring, in der Neulerchenfelder Straße, wird ab 3. Juli der Gehsteig verbreitert.

Außerdem werden am Äußeren Neubaugürtel (beim Westbahnhof) sowie rund um den Elterleinplatz und der inneren Hernalser Hauptstraße Straßenbahngleise erneuert. Die Arbeiten laufen von Juli bis September.

Weitere Sperren wird es am Matzleinsdorfer Platz, rund um den Hauptbahnhof, in der Endlichergasse, Wienerberg- und Gersthofer Straße geben.