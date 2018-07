Bauernhof in Flammen: Sechster Brand innerhalb eines Monats

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Sonntag ein bäuerliches Anwesen in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) schwer beschädigt und auch vier Verletzte gefordert. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Eine Bewohnerin hatte beim Notruf um 2.22 Uhr Alarm geschlagen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der angebaute Stall bereits in Vollbrand. Acht Feuerwehren mit rund 180 Mann konnten das Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser sowie das vollständige Niederbrennen des Wohnbereichs verhindern.

In dem Anwesen waren 18 Personen polizeilich gemeldet. Alle Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Dennoch mussten vier Personen mit Verletzungen bzw. Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Betroffenen sind laut Polizei nun in einem Hotel untergebracht. Die Höhe des Sachschadens und ein eventueller Verlust an Tieren standen zunächst nicht fest.