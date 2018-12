Bau-Stau beim Karawankentunnel

Denn, so ist hinter vorgehaltener Hand zu hören: Man kalkuliert durchaus ein, dass nach der Auftragserteilung an einen neuen Interessenten andere Bieter neuerlich Berufung einlegen dürften.

DARS gesteht weiters ein, dass man mit dem türkischen Unternehmen am billigsten ausgestiegen wäre. Laut einem Bericht von www.rtvslo.at bewegen sich die übrigen Angebote zwischen 104 und 140 Millionen Euro. Erneut im Auswahlverfahren gelistet sind übrigens auch die Wiener Implenia-Tochter im Konsortium mit Implenia Schweiz und CGP Novo Mesto aus Slowenien sowie die GH Holding mit dem österreichischen Hochtief und der slowenischen GH Holding.

Die Asfinag will die Verzögerungen auf slowenischer Seite unterdessen weder interpretieren noch kommentieren. Sie hat ihr Bauprojekt im Wert von 89,9 Millionen Euro an die Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG und Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. vergeben und liegt im Zeitplan.

THOMAS MARTINZ