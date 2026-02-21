Immerhin jeder zwölfte Österreicher benötigt solche Möglichkeiten. Und gerade Menschen mit Behinderung nutzen digitale Angebote überproportional häufig, weil sie sich damit beschwerliche Wege ersparen.

Derzeit sind 59 Verfahren anhängig, heißt es im Sozialministerium auf KURIER-Anfrage. "Ein Dienstleistungserbringer kann die gleiche Dienstleistung auf verschiedenen Websites anbieten, die alle in einem Verfahren auf Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen geprüft werden", erklärt ein Sprecher.